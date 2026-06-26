阿斯塔纳国际机场推进航空枢纽建设 力争跻身全球服务百强

阿斯塔纳国际机场股份公司董事长别肯·赛达赫梅托夫表示，建设航空枢纽是一项系统工程，需要统筹推进国际及中转航线发展、打造基地航空公司、优化航班衔接、完善内部运营流程，并吸引更多社会资本参与，共同构建现代化航空运输体系。

他指出，机场目前正围绕开通更多国际航线开展系统性工作，未来希望具备开通包括北美航线在内的远程国际航线条件。这一目标需要航空主管部门、机场及航空公司协同推进，不可能一蹴而就。

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在提升旅客服务方面，阿斯塔纳国际机场计划进一步增强国际竞争力。据介绍，机场目前已在一项国际机场排名中位列第86位。未来，机场将以国际机场服务评价体系Skytrax为参照，持续完善服务质量。该评价体系涵盖约800项服务指标，机场已完成服务质量提升路线图制定。

赛达赫梅托夫表示，机场近期将启动统一服务标准实施计划，不仅覆盖机场内部运营环节，还将延伸至各类驻场服务保障单位，全面提升旅客服务体验，为建设国际航空枢纽提供支撑。

与此同时，机场还将启动周边环境综合提升项目。根据规划，项目将在市政府支持下实施，重点对机场周边区域进行环境整治，包括完善景观设计、更新部分基础设施、优化绿化景观和地面铺装等，使机场整体形象与首都城市发展水平相匹配。

赛达赫梅托夫表示，作为首都的重要门户，机场不仅承担航空运输功能，也是展示城市形象的重要窗口。未来，机场还将按照最佳农艺时节开展季节性绿化工程，进一步改善旅客出行环境。