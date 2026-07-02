国际机构看好哈萨克斯坦数字化转型和人工智能发展前景

（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦共和国总统直属外国投资者理事会第38次会议框架下举行的“人工智能与数字主权：发展哈萨克斯坦国家技术生态系统”专题会议上，与会国内外嘉宾表示，数字化转型和人工智能正成为推动哈萨克斯坦经济现代化、增强国家竞争力和提升投资吸引力的重要动力。

“哈萨克斯坦外国投资者理事会”协会理事会主席叶尔兰·多斯姆别科夫（Ерлан Досымбеков）表示，“数字哈萨克斯坦”战略实施以来，人工智能已成为国家经济政策的优先方向，哈萨克斯坦正进入落实相关战略任务的新阶段。

他说，人工智能和数字发展部的设立，为哈萨克斯坦建设区域人工智能中心和提升全球竞争力创造了条件。

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叶尔兰·多斯姆别科夫还表示，哈萨克斯坦持续推进改善投资环境的各项措施，其中包括在总检察院下设立投资者权益保护委员会，以及由总检察长担任投资者监察专员等机制。这些举措将进一步强化投资者权益保障，增强国际投资者对哈萨克斯坦投资环境的信心。

他同时指出，在外国投资者理事会联合工作组的推动下，外国投资者提出的一系列问题已取得实质性进展，但为了进一步优化投资环境，仍有部分议题需要持续关注，相关工作组已向政府部门提交了一系列建议。

叶尔兰·多斯姆别科夫表示，目前投资进程正在发生质的变化。不仅投资规模持续扩大，投资质量也在不断提升，进入哈萨克斯坦的投资领域结构正在发生变化。人工智能正快速渗透到各个行业，与人工智能相关的服务需求显著增加，其中国家企业的需求增长尤为明显。与此同时，进入哈萨克斯坦的投资者不仅带来了资金，也准备引入人工智能技术，并将其应用于在哈萨克斯坦实施的投资项目中。

欧洲复兴开发银行（ЕҚДБ）行长奥迪勒·雷诺-巴索（Odile Renaud-Basso）也高度评价了哈萨克斯坦在数字化转型方面取得的成果。她表示，数字投资已成为提升国家竞争力的重要工具，并从根本上改变了政府向公民提供公共服务的方式。

她指出，哈萨克斯坦目前在联合国电子政务发展指数中位列全球第24位，已跻身该领域领先国家之列。这一成就得益于国家超级计算机的投入运行、数据处理中心的发展以及依托Astana Hub建立国际人工智能中心等举措。

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奥迪勒·雷诺-巴索表示，“数字哈萨克斯坦”计划、对Astana Hub的持续投入、面向国际IT企业提供的税收优惠政策以及电子政务体系的系统建设，共同为国家创新发展奠定了坚实基础。

她表示，哈萨克斯坦打造国家技术生态系统的努力，与欧洲复兴开发银行的战略重点高度契合。未来五年，数字技术和网络安全将成为该行的核心战略方向之一。欧洲复兴开发银行也正在积极引入人工智能技术，用于优化银行产品和内部流程、强化风险管理体系以及提升客户服务质量。

她表示，凭借积累的经验，欧洲复兴开发银行能够在数字化和人工智能领域为哈萨克斯坦提供有效支持，特别是在负责任和安全地推进数字化转型、完善人工智能法律监管体系以及推动哈萨克斯坦融入全球价值链等方面开展合作。

值得一提的是，托卡耶夫总统已向政府提出向新经济模式转型的任务。今年，哈萨克斯坦计划新建200多个生产项目，这将为国家经济进一步发展、创造新的就业岗位以及扩大高附加值产品生产提供重要动力。

此外，欧洲复兴开发银行有望向哈萨克斯坦经济投资超过13亿欧元。