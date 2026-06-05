国际足联：禁止球迷带水瓶进场馆

国际足联上个月发布了2026年世界杯期间的《体育场行为准则》，列出了观众在比赛场馆内需要遵守的规则，以及禁止携带的物品清单。文件特别提到，允许观众携带“容量不超过1升的透明可重复使用空瓶”进入体育场，用于在饮水点接水。

但在世界杯即将开幕之际，国际足联突然删除了相关条款，改为“禁止观众携带可重复使用的水瓶进入体育场”。新条款已于当地时间6月2日正式生效。

国际足联4日发表声明称：“国际足联决定禁止携带水瓶，是为了防止对球员和观众造成风险和伤害。出于安全考虑，一些体育场此前就已经禁止携带水瓶入场，国际足联现在只是将这一安全考量推广到了本届赛事的所有体育场馆中。”

为了防止投掷物品造成人身伤害，国际足联也已禁止观众携带杯子、罐子等其他物品。

这意味着，在现场观看比赛的球迷将无法使用水瓶在饮水点接水，如果需要瓶装水，必须在体育场内购买。国际足联补充说，场馆内出售的瓶装水价格“将与各体育场举办其他活动时的价格保持一致”。

由美国、加拿大和墨西哥联合主办的2026年世界杯将在当地时间6月11日至7月19日举行，共有48支球队参加。由于参赛球队数量增加，本届世界杯将举行104场比赛。