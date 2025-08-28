14:21, 28 八月份 2025 | GMT +5
哈国灌溉季进入尾声 南部农田供水稳定
（哈萨克国际通讯社讯）据水资源和灌溉部新闻处消息，自今年的灌溉季节开始以来，阿拉木图州、江布尔州、克孜勒奥尔达州、突厥斯坦州和杰特苏州已累计引水 99 亿立方米用于农田灌溉。按照计划，本季总引水量为 101 亿立方米，剩余的 2 亿立方米将在灌溉季结束前完成调配。
目前，阿拉木图州已引水 12 亿立方米，灌溉农田 13.6 万公顷；杰特苏州引水 10 亿立方米，覆盖 13.2 万公顷土地。
江布尔州则通过塔斯沃特阔勒水库、楚河和塔拉斯河引水 8.97 亿立方米，保障 7 万公顷农田灌溉。
克孜勒奥尔达州的引水量达 34.76 亿立方米，当地稻谷已按计划进入抽穗期。
突厥斯坦州引水 32.7 亿立方米，目前沙尔达拉县粮食作物灌溉已基本完成，玛赫塔拉尔和杰特赛县共灌溉 11.14 万公顷农田。
此外，全国其他地区合计引水 3.27 亿立方米。
据水资源和灌溉部第一副部长努尔兰·阿勒达姆扎若夫介绍，随着灌溉季进入尾声，部门采取的一系列措施确保了作物生长后期的稳定供水。南部地区已实行轮流分水制度，启动水泵站和垂直排水系统，并持续监测水资源状况，同时循环利用排水沟积水以提高用水效率。
【编译：阿遥】