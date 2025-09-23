17:18, 23 9月 2025 | GMT +5
凯勒布甘诺夫：哈国铁推进12大项目 打造未来25年高效铁路网络
（哈萨克国际通讯社讯）据斜体字网站报道，近年来，哈萨克斯坦铁路行业迎来了崭新的发展阶段。自2022年起，哈萨克斯坦国家铁路公司（哈国铁）已启动实施12个大型基础设施项目，总长度达4600公里。交通部铁路和水运委员会代理主席努尔詹·凯勒布甘诺夫在Kursiv基础设施论坛上公布了这一消息。
凯勒布甘诺夫介绍，这些项目的总投资额约为50亿美元。其中仅有一个项目由国家基金拨款，其余项目均依靠哈国铁自筹资金和国家担保贷款实施。
他指出，国际智库对哈萨克斯坦的过境运输潜力给予了高度评价。
—根据多家国际咨询机构的评估，哈萨克斯坦的过境运输潜力或将达到约1亿吨。预计未来6至7年内，过境运输量将增长3.5倍。有专家认为，过境运输关税比国内进出口关税高出5至6倍，这足以完全覆盖债务负担。此外，过境运输收入还将弥补国家补贴客运的亏损，并抑制进出口关税的上涨。—凯勒布甘诺夫说。
他还提到，连接阿克托别州与西部地区的铁路对提升国家出口潜力具有重要意义。仅去年一年，该线路就运输了100万吨粮食。近期，这一线路将进行现代化改造，运输能力有望提升2至2.5倍。同时，新建线路还将服务于跨里海运输走廊，并在煤炭出口中发挥关键作用。
凯勒布甘诺夫预计，这些项目的实施将确保哈萨克斯坦铁路交通基础设施在未来20至25年内保持高效可靠。
【编译：阿遥】