哈国推进阿波尔特苹果复育工程 为建设现代化脱毒苗圃体系铺路

该项目根据托卡耶夫总统指示启动，由哈萨克斯坦共和国农业部、“阿斯塔纳–20”基金会和国家农业生物技术中心共同实施。

项目总投资额为1.63亿坚戈。目前，已在哈萨克果蔬研究所塔勒哈尔试验基地建立首个面积10公顷的阿波尔特果园。

阿波尔特苹果的苗木通过芽接法繁育，嫁接于采集自准噶尔阿拉套基因库的西弗尔斯苹果树（Malus sieversii）种子培育的砧木上。此前，研究人员从野生苹果资源中筛选出11个品种作为砧木。

为采集种质资源（种子），科研人员在2024年至2025年期间两次赴准噶尔阿拉套国家自然公园开展野外科学考察。按照规划，未来三年内阿波尔特果园面积将扩大至110公顷。

农业部表示，预计在未来7至8年内收获第一批果实。

此外，在国家科研项目框架内，农业部正在开展五个优良品种和五个砧木的健康化研究工作，并依据欧洲和地中海植物保护组织（EPPO）及国际植物新品种保护联盟（UPOV）的标准，实施基因分型分析。

经过两年的努力，研究人员已建立无病毒原种基因库，完成品种基因护照和形态学描述备案，并启动了分子研究实验室。

这些成果为哈萨克斯坦向现代化脱毒苗圃体系的建设迈出了重要一步。

【编译：阿遥】