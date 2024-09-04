韩国监管机构称Telegram已遵从其要求删除了违法内容并道歉

（哈萨克国际通讯社讯）据塔斯社报道，韩国媒体监管机构周二表示，加密消息应用程序 Telegram 已遵从其要求，删除其平台上某些深度伪造色情内容，并为其对数字性犯罪的回应道歉。

韩国通信标准委员会 (KCSC) 表示，Telegram 东亚分公司代表已向该委员会发送了一封电子邮件，确认该公司已按照 KCSC 的要求从其平台上删除了 25 项性剥削材料。

Telegram 还为该问题造成的沟通不畅道歉，并提供了一个专属电子邮件地址，以便将来与媒体监督机构进行沟通。韩国网络安全信保委员会表示，已要求 Telegram 设立与韩国当局的热线，以便更好地应对该平台上的非法内容。

值得一提的是，韩国警方于9月2日启动了针对Telegram平台的内部初步调查，怀疑其涉嫌帮助传播非法的性暗示深度伪造视频。

早在8月22日，韩国媒体发布报道称，部分Telegram频道的用户通过聊天室制作并传播含有性内容的深度伪造视频。此类案件中的大部分违法者为未成年人，受害者多为韩国普通女性，其中包括未成年人。

【编译：达娜】