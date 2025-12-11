哈国就业市场最新数据：10万岗位七成需专业技能，护士司机最缺人

尽管整体空缺减少，但部分行业显示积极动态：

增长领域：

采矿业：增长26%（+344个），达1,700个；

行政服务：增长19%（+368个），达2,300个；

农业：增长11%（+828个），达8,300个；

住宿餐饮服务：增长2%，达1,800个。

最大降幅领域：

娱乐休闲服务：下降55%（-3,000个），剩2,400个；

国家行政管理：下降40%（-3,400个），剩5,200个；

能源业：下降38%（-1,500个），剩2,400个。

其他行业降幅相对温和。

部门解释，11月空缺整体减少主要受季节因素影响：随着取暖季启动，各行业锅炉设备人员招聘已基本完成，导致需求回落。

区域分布：

除杰特苏州（+11%，达2,700个）外，所有地区空缺均下降。最大降幅出现在：

西哈萨克斯坦州：下降124%（-4,700个），剩3,700个；

江布尔州：下降75%（-3,800个），剩5,000个；

阿特劳州：下降61%（-2,500个），剩4,000个。

空缺发布量前三地区为突厥斯坦州（11,100个）、阿斯塔纳（9,300个）和阿拉木图（7,200个），合计占全国总量的1/4以上。

热门职业：

护士/护理员（1,900个）、卫生员（1,800个）、保育员及司机（各1,500个）需求最旺。

薪资亮点：

最高起薪岗位包括首席建筑师（从64万坚戈起）、生产区主管（59.5万坚戈起）和航空调度员（56.8万坚戈以上）。平均最高薪资出现在飞行员（190万坚戈）、商业组织IT部门主管及首席地质学家（约120万坚戈）。

11月，Enbek.kz平台雇主与求职者活跃度持续走低，主要归因于季节调整。但行业与资质结构基本稳定，显示劳动力市场整体趋于理性。

【编译：木合塔尔·木拉提】