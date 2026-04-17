哈萨克斯坦向国际评级机构介绍宪政改革与经济转型路径

哈政府表示，与国际评级机构举行年度咨询机制，主要用于评估当前宏观经济形势，并讨论影响国家主权信用评级的关键因素。本轮春季会议重点围绕宪法改革、通胀走势、居民收入变化，以及外部不确定环境下的经济增长动力展开。

朱曼哈林表示，现代经济实现可持续发展，不仅需要资源禀赋，更需要高效制度、可预期政策环境与市场信任。这些原则已被写入哈萨克斯坦新宪法。

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他指出，新宪法明确将教育、科学、创新及人力资本发展列为国家战略优先方向，为知识型经济奠定制度基础。同时，法律确认对各种所有制形式给予平等保护，这被视为改善投资环境和促进企业发展的重要保障。

数据显示，2025年哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）实际增长6.5%。2026年经济增速预计维持在5%至5.5%区间。

哈方表示，若剔除石油产量阶段性波动因素，今年一季度经济仍实现约3%的增长。

与此同时，经济结构转型持续推进。石油产业占GDP比重已由2010年的16.5%下降至2024年的8.1%。制造业连续第二年增长，占GDP比重升至12.7%，已超过采掘业占比。

哈政府指出，新一轮经济政策重点是产业多元化和数字化发展，目标不仅是保持增长速度，更要提升增长质量，推动居民实际收入增加与就业扩张。

当前重点吸引投资领域包括石油天然气、化工、农工综合体、制药、人工智能及冶金等产业。

为平衡经济增长与抑制通胀目标，哈政府已加强与哈萨克斯坦央行及金融监管机构的政策协调。

2025年11月，哈方批准《2026—2028年联合行动计划》，提出确保GDP年增长不低于5%，居民实际收入增速高于通胀2至3个百分点。

官方数据显示，通胀率已由2025年底的12.3%降至今年一季度的11%，全年有望在经济增长5%至5.5%的同时降至10%以下。

朱曼哈林指出，过去几年每年超过5万亿坚戈的国家基金转移支付，对通胀形成明显压力。2026年，政府近年来首次取消定向转移支付（2025年为3.25万亿坚戈），并同步推进财政支出优化。

考虑到农业在哈经济中的重要地位，会议还讨论了矿物肥料供应及进口依赖问题。

哈方介绍，全国现有27家化肥生产企业，其中包括哈萨克氮公司（KazAzot）和哈萨克坦磷酸盐厂（Kazphosphate）等大型企业，国内产能可满足约56%的化肥需求，其余进口主要来自俄罗斯。

朱曼哈林表示，哈萨克斯坦近年显著提升化肥使用量：三年前仅60万吨，2025年增至180万吨，2026年目标提高至230万吨。

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【编译：达娜】