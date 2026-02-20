伊朗致函联合国：若遭军事侵略将作出果断回应

信函说，美国官员持续威胁对伊朗使用武力，美国总统特朗普近期亦发表可能对伊朗发动军事打击的公开声明，这些行为公然违反《联合国宪章》和国际法，并有可能使地区陷入新一轮危机和动荡。伊朗提请秘书长和安理会予以紧急关注。

信函说，伊朗始终坚定致力于维护《联合国宪章》宗旨和原则。伊方以建设性态度，认真、真诚地与美国政府进行了核谈判。如果美国以同样态度对待会谈，并真正尊重《联合国宪章》和国际法，那么达成持久和平衡的解决方案是完全有可能的。

信函说，伊朗呼吁秘书长和安理会立即采取行动，确保美国立即停止其非法使用武力的威胁，并履行其在《联合国宪章》下的义务。安理会绝不能允许使用武力威胁和侵略行为被正常化、合法化或视为可接受的政治规范、外交工具。

信函强调，伊朗既不寻求紧张局势，也不寻求战争，更不会发动任何战争。然而，如若遭受军事侵略，伊朗将根据《联合国宪章》第五十一条行使自卫权，作出果断且相称的回应。在此情况下，敌对势力在地区的所有基地、设施和资产，均将构成伊朗防御性回应的合法打击目标。美国将对任何不可预见及失控的后果承担全部和直接责任。

据美国媒体报道，特朗普正考虑对伊朗进行“初步的有限军事打击”，以迫使伊朗接受美方在核协议方面的要求。知情人士透露，如果获得授权，美方首轮攻击可能在数日内展开；如果伊朗仍拒绝停止铀浓缩活动，美方可能会升级打击力度。