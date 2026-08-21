联合国开发计划署将拨款8400万美元用于塔吉克斯坦的发展

该文件已提交联合国开发计划署、联合国人口基金和联合国项目事务厅执行局审议，三方将于8月24日至27日在纽约召​​开会议。重点领域包括创造就业、支持企业、政府服务数字化、人工智能、气候变化和环境。

新项目的大部分资源（3584万美元）将用于气候和环境项目。

据联合国开发计划署估计，塔吉克斯坦的冰川在过去一个世纪中损失了约30%的体积，到2070年可能还会再减少15%至20%。气候变化可能导致农业生产力下降，到2050年塔吉克斯坦的国内生产总值(GDP)可能下降5%至6%。

创造就业机会和支持创业也是新方案的优先事项。据联合国开发计划署统计，每年约有60万塔吉克人出国工作，汇款约占塔吉克斯坦国GDP的45%。UNDP建议促进经济多元化，发展中小企业，为4700人提供市场急需技能培训，并创造新的就业机会。

另一个领域与公共管理和数字化相关。联合国开发计划署计划支持旨在发展数字服务、应用人工智能和数据技术的项目。预计到2030年，塔吉克斯坦的人工智能准备度排名将提升10位，从第130位升至第120位。