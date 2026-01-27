卡林：“哈萨克斯坦儿童”规划符合联合国可持续发展目标

该规划被视为国家在儿童权利保护领域既有工作的系统性延续。这一综合性政策文件旨在整合并规范现有机制，确保在各个关键领域对儿童权益提供全面保障。

—《哈萨克斯坦儿童》规划将进一步加强部门间协同，围绕以儿童利益为核心的政策制定，形成统一的国家立场。同时，该规划与多项联合国可持续发展目标高度契合。配套的2026—2030年行动计划共涵盖158项具体措施，重点聚焦完善儿童法律保护、安全保障和社会支持体系，并涉及医疗服务、儿童基础设施建设、“儿童路径”数字追踪系统的引入以及网络安全保障等内容，-卡林指出。

他表示，该规划还将推动儿童权利相关立法的进一步落实与更新。总体来看，《哈萨克斯坦儿童》规划是一份具有长期战略意义的综合性文件，将对保障儿童权益和后代福祉的国家核心政策产生深远影响。

—儿童的保护与安全始终是国家重点关注的方向之一，也是哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统持续高度重视的议题，-卡林强调。

【编译：阿遥】