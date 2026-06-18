联合国安理会通过阿富汗问题决议 呼吁解除对妇女和女童限制

与此同时，安理会决定将“联合国阿富汗援助团”的任期延长至2027年6月。该机构主要负责协调和落实阿富汗人道主义援助项目，并支持该国政治对话进程。

决议指出，应确保人道主义援助持续开展，并推动建立不因性别、宗教或民族而存在歧视的国家和地方治理体系。文件同时强调，妇女、青年、少数族群以及残疾人全面参与社会生活具有重要意义。

此次决议获得通过的背景，是近期有关阿富汗赫拉特市至少30名女性因“违反着装规定”被拘留的报道。根据联合国驻阿富汗援助团发布的消息，随后当地爆发了声援被拘留者的抗议活动，但遭安全部队驱散，并造成人员伤亡。

自2021年重新掌权以来，“塔利班”陆续出台了一系列针对妇女和女童的限制措施，包括禁止其接受小学以上阶段教育，以及限制女性就业等。

美国常驻联合国副代表詹妮弗·洛查特在发言时表示，阿富汗政治进程能否取得真正进展，最终取决于阿富汗当局是否采取切实有效的行动。

另据此前报道，“塔利班”近期公布的一份法律文件规定，在婚姻关系中，女性的沉默将被视为同意结婚。该文件同时规定，对于涉及未成年人的婚姻，相关当事人可依法通过法院程序申请宣告婚姻无效。