托卡耶夫总统邀请泰国总理访问哈萨克斯坦

托卡耶夫总统对蓬集格的来访表示欢迎，并指出此次访问对于推动哈萨克斯坦与泰国双边关系发展具有重要意义。

—贵国是东南亚地区的重要经济体之一，也是“全球南方”的重要代表及国际社会享有声誉的成员。哈萨克斯坦高度重视并致力于深化与泰国的互利合作。明年，我们将共同庆祝两国建交35周年，-托卡耶夫表示。

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国家元首指出，当前哈泰双边经贸关系增长迅速，互免签证政策、较高水平的人员往来以及不断扩大的商业联系，为此提供了有力支撑。

—哈萨克斯坦是泰国在整个中亚地区最大的贸易伙伴，该地区对华贸易额的70%源自哈萨克斯坦。尽管如此，我们认为双边合作仍具有巨大潜力。目前，共有55家泰国企业在哈萨克斯坦注册运营。此次随同您访哈的还有一个大型商业代表团，哈萨克斯坦始终欢迎并致力于加强双边经贸联系，诚挚邀请泰国企业考察并投资哈萨克斯坦市场，-托卡耶夫说道。

蓬集格对托卡耶夫总统的热情接待表示感谢，并表示泰国政府愿进一步加强与哈萨克斯坦的全方位合作。

—我们由衷钦佩贵国在经济领域取得的显著成就。如今，哈萨克斯坦作为“中等强国”在国际舞台上的地位不断提升，同时也是泰国在中亚地区最重要的合作伙伴。泰国愿作为哈萨克斯坦与东南亚国家联盟深化合作的桥梁，推动建立高效且互利的合作模式。泰方特别关注在医疗旅游、酒店建设、关键矿产供应链开发以及粮食安全保障等领域开展联合项目，-他表示。

此外，蓬集格还提到，泰国积极支持哈萨克斯坦提出的一系列国际倡议，包括在联合国亚太经社会框架下建立可持续发展亚洲太平洋数字解决方案中心，以及在联合国体系内推动设立国际水组织等。

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托卡耶夫总统高度赞赏泰国在亚信会议发展中所作出的重要贡献，并对双方在国际组织框架内的高效协作表示感谢。

会见结束时，国家元首请蓬集格转达他对泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔的诚挚问候，并正式邀请其对哈萨克斯坦进行正式访问。