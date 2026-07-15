《习近平谈治国理政》第五卷推介会在阿斯塔纳举行 聚焦哈中友好合作

（哈萨克国际通讯社讯）7月15日，《习近平谈治国理政》第五卷推介会在阿斯塔纳举行。哈中两国政府部门、外交机构、学术界、企业界及媒体代表出席活动。

本次推介会以“同路同行、共促发展——携手构建中哈命运共同体”为主题，由中国国务院新闻办公室、中国外文局和中国驻哈萨克斯坦大使馆共同举办。

中共中央宣传部副部长、国务院新闻办公室主任莫高义在致辞中表示，《习近平谈治国理政》第五卷收录了习近平主席2022年5月至2024年12月期间的重要著作，系统阐述了新发展阶段中国式现代化的理论与实践，以及中国推动构建人类命运共同体的理念和主张。

莫高义指出，哈萨克斯坦是古丝绸之路的重要沿线国家，也是“丝绸之路经济带”倡议的首倡之地。近年来，哈中共建“一带一路”合作成果不断扩大，双方在贸易、交通物流、人工智能、数字经济、智慧城市和绿色能源等领域的合作潜力持续释放。

哈萨克斯坦总统办公厅内政办公室主任叶勒努尔·贝森巴耶夫表示，中国是哈萨克斯坦的可靠朋友、友好邻邦和战略伙伴。两国关系建立在长期友谊、相互尊重和高度互信基础之上，并在各领域稳步发展。

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他表示，《习近平谈治国理政》第五卷为哈萨克斯坦读者深入了解中国国家治理经验、发展道路和长期战略目标提供了重要参考。哈中两国进一步加强国家治理、数字化转型、公共服务效率和治理文化等领域的经验交流具有重要意义。

中国驻哈萨克斯坦大使馆临时代办程可凡表示，在两国元首战略引领下，哈中政治互信持续巩固，经贸合作蓬勃发展，人文交流不断深化。中方愿以第五卷出版为契机，加强治国理政经验交流和发展战略对接，高质量推进共建“一带一路”，推动哈中关系迈向新的“黄金三十年”。

活动期间还举行了赠书、嘉宾分享和交流研讨环节。

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