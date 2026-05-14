过去34年来，第3656军事部队已逐步发展成为维护社会法治稳定的重要空中力量，在兵力快速投送、专项任务执行以及人道主义救援等方面发挥着关键作用。

数据显示，自2025年以来，航空中队机组人员累计飞行时长已达1924小时，相当于连续飞行约80天。其中，超过三分之一的飞行任务直接用于保障公共安全和维护社会秩序。同期，国民警卫队航空兵累计运送乘客7000余人次、运输各类物资607吨。

2024年，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫亲自为位于首都的国民警卫队航空基地揭牌，为该航空力量的发展注入了新的动力。随着现代化基础设施投入使用，部队执行任务的能力进一步拓展，航空兵的快速反应和机动能力也得到显著提升。

如今，作为哈萨克斯坦国家航空力量的重要组成部分，国民警卫队所属固定翼飞机和直升机在全国范围内高效承担着兵力和装备的紧急运输任务。

在专项行动方面，该部队机组每年都会参与“反大麻”专项禁毒行动，通过空中巡查搜寻非法种植的含毒植物。同时，飞行员们还积极参加“火灾-2025”共和国指挥部大型演习。

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在国际人道主义救援领域，该部队同样积累了丰富经验。军事飞行员曾多次执行国际任务，向土耳其、叙利亚和阿富汗运送总计超过100吨的人道主义援助物资。

在国内抗洪救灾期间，第3656军事部队飞行员也始终奋战在一线。他们深入交通受阻、位置偏远的灾区实施人员疏散，并持续运送食品、药品及其他急需生活物资。

凭借飞行员与地勤技术人员过硬的专业素质，国民警卫队航空兵已成为国家安全体系中不可或缺的重要力量，持续承担着维护国家法治稳定的重要使命。