国民警卫队航空基地在首都落成 总统出席开幕式并致辞

国家元首在开幕仪式上发表了致辞。

总统首先向出席仪式的军人们致以即将到来的祖国保卫者日的节日祝贺，并强调指出，这一重要的节日旨在提升爱国主义情感，增强军人的战斗精神。

托卡耶夫总统着重重申，哈萨克斯坦武装力量始终是守护国家主权独立的坚强护盾，是维护国家和平与人民稳定幸福生活的重要支柱力量。

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- 航空基地的开设，不仅对于国民警卫队，对我们全军都是一件值得称道的大事件。这个基地将大大增强强力机构的战斗力，为航空兵快速反应创造更多的条件。国家始终高度重视对武装力量的装备提升和基础设施的不断发展完善。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，在今年哈萨克斯坦遭遇的全国性春季融雪洪灾当中，哈国武装力量官兵积极投入一线抗洪救灾任务当中，展现了军人卫国为民的高度责任感，得到了国民的高度肯定。

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- 我尤其想要借此机会，对航空兵们在救灾任务中展现出的娴熟技术水平和战斗力予以称赞。他们为灾区运输急需的救援物资，将受困的群众安全的从危险区域转移到安全区，以极高的效率完成了所有的任务。在这种困难时期，感谢所有与人民同甘共苦的军人所做出的杰出贡献。- 托卡耶夫总统说。

国家元首在致辞中表示，哈萨克斯坦武装力量拥有一批高素质的军人。在联合国框架下执行的维和任务当中，来自哈萨克斯坦的维和军人正在以负责任的态度，高质量的完成相应的工作。今年，哈国军人首次以独立部队的编制，被派往戈兰高地执行联合国维和任务。这体现了哈萨克斯坦武装部队训练水平得到了国际社会的认可，同时也是哈萨克斯坦自身在国际舞台上影响力不断提升的显著标志。

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- 我们的人民自古珍视勇者，尊重充满勇气的卫国战士。在阿特劳举行的国家库鲁尔泰大会期间，我提议将位于塔勒德库尔干的航空基地，以两次苏联英雄荣誉获得者谢尔盖·卢甘斯基的名字进行命名。这位出身阿拉木图的功勋飞行员的英雄事迹，应该成为后人敬重、学习和传承的榜样力量。这样的传承之举，也必将成为提升国家军队地位的良好传统。为保卫国家而做出的英勇行为，永远都会被铭记在心。- 国家元首说。

托卡耶夫总统祝愿哈萨克斯坦军人在延续先辈勇气与荣誉的道路上不断前进，在为国家尽忠职守的事业中取得成功。

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航空基地开幕式期间，国家元首参观了哈萨克斯坦武装力量及其他军事组织现役的各类飞行载具，包括固定翼飞机、直升机，以及其他军事技术设备。

此外，总统还参观了航空基地的一系列基础设施。

内务部副部长、国民警卫队总司令叶尔肯·波塔卡诺夫向总统介绍了航空基地的各项主要指标及为保障各类任务良好实施而开展的工作情况。

参观期间，总统还观摩了基地内的荣誉大厅，并在贵宾册上留言。

新开设的航空基地位于首都阿斯塔纳国际机场附近。该基地的开设，将为军事装备的快速调动和运输创造良好的便利条件，并为国民警卫队在空中侦察活动的组织开展、快速实施疏散活动等任务中提供支持。

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【编译：木合塔尔·木拉提】