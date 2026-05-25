国民警卫队启动春季征兵 计划招募约7000人

相关消息是在哈萨克斯坦国民警卫队总司令部举行的跨部门会议期间公布的。会议由国民警卫队第一副总司令兼总参谋长海拉特•阿克潭诺夫中将主持。

国民警卫队表示，目前征兵与补员部门军官已在全国17个州及3个直辖市开展工作。大部分新兵未来将被派往承担社会治安维护、大型活动安保、重要国家设施以及刑事执行系统机构警卫任务的部队服役。

目前，国民警卫队官兵正与警方共同在全国21座城市维护社会秩序。每天约有7000余名国民警卫队士兵参与治安巡逻，另有约2000名军人负责重要国家设施及刑罚执行系统机构的安保工作。

国民警卫队介绍，自2026年以来，执法部队已制止数千起违法行为，并查获多起非法持有毒品案件，同时从非法流通渠道缴获约30件冷兵器及枪支。此外，军人还帮助民众找回走失儿童及遗失手机。

国民警卫队强调，在阿斯塔纳、阿拉木图和突厥斯坦等城市，义务兵在维护国家内部安全与社会稳定方面发挥着重要作用。相关部队每天都会参与社会治安维护，以及国家级、社会政治和大型文化活动的安保工作。

此外，2026年春季征兵入伍的新兵已于5月23日在哈萨克斯坦国家警卫局特种部队相关军营内举行宣誓仪式。

【编译：达娜】