国民法律素养显著提升：民众开始主动起诉网络侵权与诽谤

“以前最常见的是交通违章和青少年轻微破坏公共财物等行为，最终都以罚款告终。这些其实都源于法律素养不足或普法不够。但现在情况大不一样——法院收到越来越多涉及名誉损害、商业声誉受损及诽谤的起诉，这恰恰说明民众越来越懂得用法律武器维护自身权益。”

奥伦别科夫认为，社会已形成“法律行为习惯”：

“过去在社交媒体上，有人未经允许发布他人照片、写侮辱性评论，甚至爆粗口，受害者往往忍气吞声。现在不同了，‘法治与秩序’理念深入人心，大家对任何侵权行为都不再沉默。投诉激增虽然给法院带来压力，但这正是法律素养提升的最好证明。我们正走在积极轨道上。”

针对当下最火的网络侵权现象，律师特别指出：

“Threads平台出现一种新趋势：有人因欠债、感情纠纷或私人恩怨，就把聊天记录、亲密照片未经允许公开。如果涉及故意散布虚假信息，可能构成行政甚至刑事责任。最轻微的也违反《民法典》第145条——每个人对自己的形象、声音、身体特征拥有宪法权利。即使打了马赛克，只要能识别出当事人，受害者仍可起诉要求赔偿精神损失。因为这属于违法。遗憾的是，很多民众还不清楚这一点。”

努尔苏丹·奥伦别科夫强调：未经本人同意，任何形式公开他人形象均属违法，受害者完全可以主张权利。

【编译：木合塔尔·木拉提】