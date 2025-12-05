《金帐汗国》历史剧集明年上线 聚焦术赤视角重现金帐汗国崛起

术赤兀鲁思科学研究院院长、历史学博士扎克瑟雷克·萨比托夫在接受本社记者采访时表示，与以往以成吉思汗为核心叙事的影视作品不同，《金帐汗国》首次以术赤的视角展开叙述，这也是全球范围内首次以术赤兀鲁思为核心的大型国际制作。

“以往哈萨克斯坦拍摄的历史剧主要面向国内观众，而这部剧从立项之初就定位于国际市场。它将向全世界展示我们对本国历史的理解。”萨比托夫说。

他认为，该剧有望重新塑造国际社会对中亚的认知——这里并非大帝国的边陲，而是独立的政治与文化中心。

术赤兀鲁思在哈萨克民族形成过程中具有决定性意义。15世纪该兀鲁思解体后，出现多个继承国，其中包括1465年由术赤后裔兀鲁斯汗的后人贾尼别克与克烈建立的哈萨克汗国。若该剧获得广泛关注，将为后续拍摄哈萨克汗国至19世纪的历史题材剧集奠定基础。

国际关注早已显现

萨比托夫透露，项目在规划阶段就受到海外高度关注，中国和蒙古资本曾表达联合摄制意愿，但哈方最终选择与土耳其团队独家合作，这本身已反映出国际市场的浓厚兴趣。

Photo credit: Kazinform

演员阵容与选角

剧中除术赤外，成吉思汗其他几位王子、术赤的妻子及子女也将作为重要角色登场。全球选角共收到来自美国、英国、蒙古及中亚地区的4000余份报名，最终由导演艾姆雷·沙欣（Emre Şahin）亲自筛选出350人进入终选名单。入围演员需满足8至60岁、具备哈萨克/中亚或东亚血统、英语流利且能娴熟骑马等条件，不少人将借此机会首次登陆国际大制作。

幕后班底强大

该剧由以历史题材见长的土耳其公司Karga Seven Pictures操刀，该公司此前制作的《帝国的崛起：奥斯曼》《摩西的故事》等作品曾同时在90多个国家进入Netflix前十。导演兼监制为艾姆雷·沙欣，编剧团队包括《逃犯国王》编剧克莱尔·穆尔索姆及《维京传奇》历史顾问贾斯汀·波拉德。剧本由国际编剧与哈萨克斯坦史学家深度合作完成，并成立由哈萨克斯坦、蒙古、英国、法国、中国、美国学者组成的国际学术顾问委员会，确保史实准确。

项目获哈萨克斯坦总统倡议基金会“Dara”支持，与术赤兀鲁思建立800周年纪念活动同步推进。本地执行制片方为TAURUS Asia Production。

Фото: Фонд Президентских инициатив «Дара

拍摄全在哈萨克斯坦完成

2025年2月14日开机，历时11周半杀青。剧组原计划在土耳其拍摄部分镜头，最终导演沙欣决定将所有外景全部放在哈萨克斯坦境内。拍摄地涵盖哈萨克电影制片厂、苏克托贝、叶斯克尔迪·比村、布塔克峡谷、金马萨尔峡谷、圣地塔姆嘎雷塔斯及“游牧之城”等八大景点。

为呈现真实自然风貌，剧组放弃大规模绿幕与CG置景，所有场景依托真实地貌搭建，超过3000件道具、武器、服饰及布景完全手工制作，首次为拍摄定制了24翼、18翼、12翼等多种规格的可拆装模块化毡房。

大战戏由中亚顶级特技团队Nomad Stunts操刀，该团队曾参与《花木兰》《马可·波罗》《拿破仑》等国际大片，剧中最大规模马战一次动用200名骑手。

整部剧共有约700名专业人员参与，核心团队中70%为哈萨克斯坦本土影视工作者。

导演艾姆雷·沙欣在杀青时感慨：“我在世界各地拍过很多戏，但这个项目会让我终生难忘。哈萨克斯坦拥有令人叹为观止的自然景观和才华横溢的专业人士，这里还有太多等待被讲述的故事。”

Photo credit: Kazinform

后期制作与上线展望

目前剧组已全面进入后期阶段，包括剪辑、配乐、音效及必要视觉特效，特效部分由曾服务于迪士尼、皮克斯、梦工厂、环球、索尼等公司的国际团队与哈萨克斯坦团队联合完成。

全剧共6集，每集45分钟。发行平台及具体上线日期尚未公布，但主创方明确目标为在Netflix等全球主流流媒体同步首播。

哈萨克国际通讯社早前曾报道，《金帐汗国》已正式杀青。

【编译：木合塔尔·木拉提】