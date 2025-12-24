韩国明年非专业外国人力将控制在19.1万名左右

12月22日，韩国国务调整室召开了由国务调整室室长尹昌烈主持的“外国人力统合政策协商会议”，决定明年引入8万名雇佣许可制（E-9）外国人力和10.9万名季节劳动（E-8）人力。此次引入配额根据产业现场需求变化而设，该数字是可灵活雇佣外国劳动人力的规模上限。



政府综合考虑各产业人力供需前景和以相关部门、企业雇主为对象的现场需求调查结果等，将明年的E-9外国人力配额定为8万名。按行业来看，制造业5万人、农畜产业1万人、渔业7000人、建设业2000人，以及服务业1000人。为应对需求变动，另外安排了1万名可弹性分配的人力。从2023年开始临时运行的造船业单独人力配额将于今年年底结束，从明年起将同以往一样并入制造业人力配额进行统一分配。



为缓解农渔村人口的减少，以及老龄化所带来的人力不足等问题，政府将扩大E-8季节劳动人力的规模。根据地方自治团体的人力需求调查结果等，明年E-8的引入规模将比今年增加1.3万名，达10.9万名。



另外，外国人家政管理师示范项目虽不会转换为正式项目，但为了让目前的家政管理师能够继续稳定工作，政府将为其提供与E-9劳动者相同的就业签证延长等制度上的援助。