国民平均每年休假26.4天：哈萨克斯坦哪些行业休得最久？

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦雇员每年平均享有26.4天带薪年假，高于法律规定的24天最低标准。数据显示，不同行业和地区之间的实际休假天数存在明显差异，其中教育行业从业人员的平均休假时间最长。

据Finprom.kz援引2025年数据报道，在不计法定节假日和休息日的情况下，哈萨克斯坦每名受雇人员平均享有26.4天带薪年假，与2024年的26.5天相比基本保持稳定。

平均休假天数高于法律规定的最低标准，主要是因为统计数据还包括额外带薪休假。例如，从事有害劳动条件工作的人员依法可以享受额外休假。2025年，共有55.91万人享受了这一待遇。

哪些行业休假时间最长？

从行业来看，教育领域从业人员平均休假时间最长，达到35.5天。根据哈萨克斯坦相关规定，教师可享受56个日历日的延长带薪年假。

医疗卫生和社会服务行业从业人员平均休假28.3天，采矿业为28.1天，工业为24.6天，交通运输和仓储业为24.3天。

相比之下，金融和保险业平均为15.9天，房地产行业为14.6天，其他服务活动领域的平均休假时间则为10.1天。

哪个地区平均休假时间最长？

从地区来看，克孜勒奥尔达州位居全国首位，每名雇员平均休假37.5天。

突厥斯坦州以32.3天位居第二，阿拜州和东哈萨克斯坦州分别为32.2天和31.7天。

平均休假时间最短的则是阿拉木图市和阿斯塔纳市，分别为20.6天和20.8天。

数据显示，哈萨克斯坦不同地区之间的平均休假时间最多相差近17天。

中亚各国最低带薪年假有多少天？

从中亚国家法定最低带薪年假来看，土库曼斯坦时间最长，为30个日历日；吉尔吉斯斯坦为28天；哈萨克斯坦和塔吉克斯坦均为24天；乌兹别克斯坦则为21天。

各国在休假工资计算方式上也存在差异。

在土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦，带薪年假期间包括普通休息日在内的所有日历日均计发休假工资。

在哈萨克斯坦实行每周五天工作制的情况下，仅对年假期间对应的工作日支付休假工资。

乌兹别克斯坦则对年假期间的星期六支付休假工资，而自2025年2月起，星期日不再计发。

根据Resume.io的数据，全球法定最低带薪年假平均为18.2天。目前最高标准为30天，全球共有22个国家实行这一标准。

此前，hh.kz对哈萨克斯坦822名求职者和雇主进行的一项调查显示，近一半受访者今年夏季未能得到充分休息，约半数受访者表示工作负担有所增加。此外，55%的受访者希望在秋季提高收入。