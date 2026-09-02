国际民航组织全球航空安保论坛将首次在哈举行

（哈萨克国际通讯社讯） 10月20日至22日，在哈萨克斯坦交通部支持下，国际民用航空组织（ICAO）安全周将在阿斯塔纳举行。这是全球航空安保及网络安全领域的重要国际活动之一。

据哈萨克斯坦民航委员会消息，这是哈萨克斯坦首次承办国际民航组织全球性航空安保论坛。届时，来自世界各地的民航主管部门负责人及航空业代表将齐聚阿斯塔纳。

国际民航组织每年举办的大型国际活动数量有限，主要面向各国民航主管部门负责人、监管机构、行业代表及国际专家。阿斯塔纳获选举办此次活动，体现了哈萨克斯坦与国际民航组织较高水平的国际合作，以及该国持续完善国家航空安保体系所取得的成果。

目前，哈萨克斯坦在航空安保国际标准符合率方面达到95.7%，跻身全球前20位，并位居中亚地区首位。在积累了丰富的区域性国际活动举办经验后，哈萨克斯坦此次将承办全球性论坛，这对该国及国际民航界均具有重要意义。

本届国际民航组织安全周主题为“复杂世界中的安全天空：提升面向所有人的航空安保水平”。预计国际民航组织理事会主席大沼俊之 （Toshiyuki Onuma）、国际民航组织秘书长胡安·卡洛斯·萨拉萨尔（Juan Carlos Salazar），以及外国政府和国际组织高级代表将出席活动。

当前，全球民航业面临快速变化的安全环境。除传统安全威胁外，数字技术和人工智能发展、网络安全风险上升、无人驾驶航空器日益普及，以及武装冲突和地缘政治不稳定等因素，也给航空业带来新的挑战。

在此背景下，加强关键航空基础设施保护、提升行业应对网络安全事件的韧性、防范无人驾驶航空器相关威胁、完善风险评估机制，以及在冲突环境下加强信息共享等议题的重要性不断上升。

在2026年国际民航组织安全周期间，与会代表将围绕现代风险管理、创新及新技术应用、专业人才培养和航空安保体系建设等议题展开讨论。其中，完善信息共享机制以及提升冲突环境下民航活动风险评估能力将成为重点议题。

相关讨论还将围绕国际民航组织多项全球性重点倡议展开，包括《全球航空安保计划》（GASeP）和国际民航组织持续监测机制下的普遍安保审计计划（USAP-CMA）。

此次活动还将成为国际航空界筹备2027年第三届航空安保高级别会议（HLCAS/3）的重要阶段。阿斯塔纳会议将为各方讨论当前优先事项及未来全球航空安保体系发展方向提供平台。