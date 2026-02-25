哈国移民新政见效：外部迁移净增1.61万，高素质人才优先引进

此次会议重点研究了移民流程监管工作的开展情况。

—根据国家元首的指示，国家移民政策正向“以国民经济需求为导向”的务实模式转型。为此，政府已批准《2030年前移民政策新愿景》，明确了移民监管的长期方向。2025年的数据显示，外部迁移净额已增至+1.61万人，这证明了政策调整的阶段性成效，-叶尔塔耶夫指出。

叶尔塔耶夫在报告中强调，哈萨克斯坦在接收移民时，评估标准已从单一的"原籍地因素"转向侧重评估申请人的"专业潜力"。

据介绍，具备国内劳动力市场紧缺专业背景、丰富工作经验及相关资质的高素质人才将获得绝对优先权。政府计划到2030年，将入境定居人员中的高素质人才比例提升至95%。

为落实这一举措，劳社部已依托"migration.enbek.kz"专门平台启动试点项目。在该试点框架下，发放永久居留许可及认定"血亲同胞"身份的审核将基于对移民潜力的综合评分系统开展。

此外，为实现对移民流的电子化闭环监测，决定在"移民警察"信息系统的基础上，构建统一的外国公民登记数字化架构，并计划将其与QazETA信息系统并网运行。

—我们已起草相关法律草案，旨在重新核定外籍劳务费率、严格规范私人就业中介活动，并全面推行数字化评分决策。我们的目标是建立一套既能保护本土劳动者利益，又能为经济发展提供必要人才保障的透明体系，-叶尔塔耶夫指出。

在调节外部移民流的同时，劳动和社会保障部也在加强对国内人口流动的引导。为确保人口平衡并填补北部企业的用工缺口，政府正同步推进鼓励人口向北部劳动力短缺地区迁移的路线图。

—目前，人口向上述地区流动的趋势已初显成效。2025年数据显示，跨地区迁移人数已占国内流动人口总数的14.7%。在新政策愿景下，未来的一项核心任务是实现适龄迁移人口及归国血亲同胞的100%就业，-叶尔塔耶夫表示。

与会代表在总结讨论时指出，构建管理有序、透明公开的移民体系，将有效平衡地区劳动力市场供需，并最大限度降低非法劳务移民的风险。

【编译：阿遥】