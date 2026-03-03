中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    15:19, 03 三月 2026 | GMT +5

    国际移民组织：中东局势升级恐加剧流离失所

    哈萨克国际通讯社讯）据联合国新闻中心消息，国际移民组织总干事波普周一发表声明表示，随着伊朗及整个中东地区乃至更广区域的紧张局势升级，国际社会必须立即采取行动防止更多人道灾难，该地区本已脆弱的流离失所状况恐将进一步恶化。

    Фото: Anadolu/Fatemeh Bahrami

    她表示：“军事升级将迫使更多家庭流离失所，对平民造成沉重打击。该地区已有数百万人流离失所。国际移民组织正密切关注局势，随时准备在可行情况下提供救生援助。缓和局势是人道主义的必要之举。”

    波普指出，国际移民组织流离失所追踪矩阵数据显示，中东地区已有超过1900万人因冲突、暴力和灾害成为境内流离失所者。该组织呼应联合国秘书长的呼吁，敦促各方保持克制并紧急缓和局势，以避免人道主义后果进一步恶化。她强调，包括移民和流离失所者在内的平民必须时刻受到保护，国际人道法必须得到充分尊重。

    与此同时，难民署周一也对中东冲突升级及其对平民的影响、以及该地区进一步流离失所现象深表关切。

    该机构指出，许多受影响国家已收容数百万难民和境内流离失所者。暴力升级可能使人道主义能力不堪重负，并给收容社区带来额外压力。

    难民署呼应联合国秘书长发出的紧急呼吁，敦促各方开展对话、缓和局势、尊重人权、保护平民并全面遵守国际法。

