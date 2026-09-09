哈国加快绿色能源布局 2035年前拟新增至少8.4吉瓦装机

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦正在审议有关储能系统的法律草案，并制定面向长期发展的绿色能源发展构想。能源部可再生能源司司长图拉尔·阿利姆詹在“Go Net Zero——中亚和里海”商业峰会期间透露了这一消息。

峰会期间，与会各方围绕地区能源行业脱碳前景展开讨论，议题涵盖能源生产、加工以及电力生产和输送等领域。

阿利姆詹代表能源部致辞时指出，地区各国不仅拥有共同的历史和文化联系，还通过共同的能源系统、水资源以及推动可持续发展的共同责任紧密相连。

当前，该地区能源行业正处于深刻转型阶段。

哈萨克斯坦、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦正协调推进新型能源模式建设，使可再生能源、储能系统和低碳技术逐步成为保障产业自主发展的重要基础。

地区能源议程的主要任务之一，是在保持竞争力和对关键基础设施控制能力的同时，建立稳定且自主的能源体系。为此，需要推进能源网络现代化，引入储能系统，完善监管机制，并推动相关政策与国际气候标准相衔接。

峰会还重点讨论了“中亚—阿塞拜疆—欧洲”绿色能源走廊建设。该项目目前已进入实际实施阶段，被视为地区能源合作最具前景的方向之一。

哈萨克斯坦正在持续提升可再生能源发展潜力。根据已批准的《2035年前电力行业发展行动计划》，哈萨克斯坦计划建设总装机容量不低于8.4吉瓦的可再生能源项目。

阿利姆詹表示：

“我们正在有计划地朝这一目标迈进。目前，有关储能系统的法律正在审议之中，这是我们的战略优先方向之一。同时，面向长期发展的绿色能源发展构想也正在制定。”

他指出，进一步发展低碳能源，需要地区各国凝聚力量、加强经验交流，并形成协调一致的发展路径。