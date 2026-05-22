国际能源署预计2026年全球电动汽车市场份额将跃升至30%

国际能源署在最新报告中指出，2025年全球电动汽车销量稳步增长，在近100个国家创下历史纪录。报告强调，尽管当前全球面临中东局势升级引发的能源危机，但主要市场仍展现出强劲增长潜力。

2025年，全球电动汽车销量同比增长20%，达2000万辆，这意味着每销售四辆新车中，就有一辆是电动汽车。其中，中国汽车制造商贡献了全球销量的60%，欧洲和北美制造商各占约15%。

—去年，近100个国家的电动汽车销量创下新纪录。普及率提升标志着汽车市场及整体能源体系发生巨大变革，这在历史上最严重的石油危机背景下，为消费者提供了一定缓冲，-国际能源署署长法提赫·比罗尔表示。

报告特别指出，东南亚是全球电动汽车增长动力最强劲的地区。去年，该地区年销量翻了一番以上，市场份额达约20%。据预测，若价格趋势与政策环境保持有利，到2035年，这一份额有望增至60%。作为东南亚最大电动汽车市场，越南等国已宣布计划扩大或延长税收优惠，以应对当前能源危机。

中国目前仍是全球最大电动汽车生产中心。去年，全球生产的2200万辆电动汽车中，约四分之三产自中国。由于产能超过国内需求，中国电动汽车出口量翻了一番，达超250万辆的历史新高。在除中国、欧洲和美国三大主要市场之外的全球其他地区，所售电动汽车中约55%源自中国进口。

报告强调，在主要市场，电动汽车价格竞争力正日益增强，这将进一步刺激对燃料价格波动感到担忧的消费者需求。据预测，到2035年，全球电动汽车保有量（不含二轮和三轮车辆）将从目前约8000万辆大幅增长至5.1亿辆。