国际能源署署长：欧洲可能仅剩六周航空燃油储备

比罗尔警告，如果石油供应继续受到伊朗局势影响，部分航班很快将面临取消。他指出，如果未来数周霍尔木兹海峡不能开放，对全球能源供应的负面影响将会加剧。

比罗尔说，如果霍尔木兹海峡5月底才开放，很多国家将面临巨大经济挑战，其中包括高通胀、增长放缓等压力，在某些情况下一些国家甚至面临经济衰退。他呼吁石油运输能够在霍尔木兹海峡畅通无阻。

比罗尔透露，目前有大批油轮和满载液化天然气的运输船正在波斯湾等待，如果这些船只能够通过霍尔木兹海峡运往世界市场，将有助于暂时性缓解能源危机。他认为，即使美国与伊朗能够达成和平协议，战争对能源设施的破坏也意味着能源生产可能需要数月时间才能恢复到战前的水平。

国际机场理事会欧洲分会上周已向欧盟委员会致信称，如果霍尔木兹海峡的能源运输不能尽快恢复，欧洲的航空燃油短缺可能会在5月开始。

法国能源巨头道达尔能源公司日前警告，如果到了6月海湾地区的石油供应仍然受阻，该公司将无法向所有客户供应石油。道达尔能源公司董事长兼首席执行官潘彦磊本周表示，如果发生中东地区的战争和封锁持续时间超过三个月，航空燃油等部分能源产品将会出现严重供应问题。