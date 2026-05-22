国际能源署署长警告：全球石油市场或于7月至8月进入“危险区域”

（哈萨克国际通讯社讯）据中新社报道，国际能源署署长比罗尔21日警告，随着夏季燃油需求高峰到来，加上中东地区缺乏新的石油供应进入市场、库存持续下降等因素，全球石油市场可能在7月至8月进入“危险区域”。

目前，由于能源基础设施遭袭以及霍尔木兹海峡受阻，已导致中东地区每日减少超过1400万桶的石油供应，这是“历史上最严重的石油供应危机“。

“危险区域”意味着什么？

对于“危险区域”具体会呈现何种局面，比罗尔并未详细说明，但他表示，即使算上在美以伊冲突爆发前原本存在的石油市场供应盈余、国际能源署协调释放的4亿桶战略储备，以及商业库存下降等，仍不足以解决危机。

“最重要的解决方案是全面且无条件地重新开放霍尔木兹海峡。”比罗尔说。

他指出，由32个成员组成的国际能源署此前协调释放的战略石油储备是历史上规模最大的一次，目前正以每天约250万至300万桶的速度投放市场。

而根据路透社测算，按照这一释放速度，首批4亿桶储备将在8月初基本投放完毕，恰好与比罗尔所警告的“危险区域”时间点重合。

比罗尔表示，如有必要，国际能源署已准备好协调进一步释放战略储备。

中东石油产能恢复将十分缓慢

除了供应压力等因素外，比罗尔还对中东地区石油生产与炼油能力恢复至冲突前水平的前景表达担忧。比罗尔警告称，这将需要较长时间，而且不同国家恢复进度差异明显。

“我最担心的是伊拉克，”他说。由于石油收入减少，伊拉克财政已遭受严重冲击，加之储油能力不足，部分油田被迫关闭，重新启动这些油田往往十分复杂。

相比之下，沙特阿拉伯和阿联酋拥有资金和先进技术，恢复过程可能相对顺利。

目前，全球能源市场紧张局势仍在持续。报道指出，21日布伦特原油期货价格约为每桶108美元，虽已较冲突期间触及的126美元高点有所回落，但仍远高于冲突爆发前70美元/桶的水平。