哈萨克斯坦拟通过储能技术降低对俄电力进口依赖

副部长表示，该法案的核心目标在于减少对传统燃料的依赖，同时履行哈萨克斯坦在气候政策和去碳化方面的国际承诺。

新方案提出，将通过制度性改革推动可再生能源和新型技术的广泛应用，增强国家能源系统的可靠性和可持续性。

本次修法的关键创新在于引入电力储能系统。该类设备可在低负荷时储存电能，在高峰负荷时释放，以平衡电网运行。

储能项目将通过容量市场拍卖机制进行遴选，具体投运规模将与哈萨克斯坦国家电网管理股份公司（KEGOC）共同确定，并根据能源系统需求进行规划。

根据初步评估，哈萨克斯坦能源系统对储能设施的总体需求约为3吉瓦，其中约1.4吉瓦将通过政府间协议框架下的项目实现建设。

副部长指出，储能系统被视为平衡电力系统、提高稳定性以及整合可再生能源的关键工具。为此，国家将为储能项目设立“容量可用性服务”机制，由统一购电方依据最长15年的长期合同进行支付。

官方预计，储能系统的推广将显著增强高峰时段供电能力，从而降低哈萨克斯坦对俄罗斯电力进口的依赖，提升能源自主性与安全水平。

