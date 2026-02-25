22:25, 25 二月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦拟通过储能技术降低对俄电力进口依赖
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦能源部副部长松哈特·耶斯穆汗诺夫日前在马吉利斯（议会下院）介绍了关于发展替代能源的政府修正案。有关法案旨在构建完善的替代能源法律监管体系，并通过引入新技术提升电力系统稳定性，吸引投资。
副部长表示，该法案的核心目标在于减少对传统燃料的依赖，同时履行哈萨克斯坦在气候政策和去碳化方面的国际承诺。
新方案提出，将通过制度性改革推动可再生能源和新型技术的广泛应用，增强国家能源系统的可靠性和可持续性。
本次修法的关键创新在于引入电力储能系统。该类设备可在低负荷时储存电能，在高峰负荷时释放，以平衡电网运行。
储能项目将通过容量市场拍卖机制进行遴选，具体投运规模将与哈萨克斯坦国家电网管理股份公司（KEGOC）共同确定，并根据能源系统需求进行规划。
根据初步评估，哈萨克斯坦能源系统对储能设施的总体需求约为3吉瓦，其中约1.4吉瓦将通过政府间协议框架下的项目实现建设。
副部长指出，储能系统被视为平衡电力系统、提高稳定性以及整合可再生能源的关键工具。为此，国家将为储能项目设立“容量可用性服务”机制，由统一购电方依据最长15年的长期合同进行支付。
官方预计，储能系统的推广将显著增强高峰时段供电能力，从而降低哈萨克斯坦对俄罗斯电力进口的依赖，提升能源自主性与安全水平。
【编译：达娜】