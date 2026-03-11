国际能源署提议释放历史上最大规模的石油储备

截至当天收盘，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格下跌11.32美元，收于每桶83.45美元，跌幅为11.94%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌11.16美元，收于每桶87.80美元，跌幅为11.28%。

美国总统特朗普9日接受采访时暗示，美国对伊朗的战事可能很快结束。这一表态刺激原油期货价格在当日盘后快速走低。

国际能源署署长法提赫·比罗尔10日发表声明说，七国集团能源部长当天在国际能源署总部召开会议讨论全球油气市场状况。会议讨论了所有可用选项，包括释放国际能源署成员国石油储备。

另据了解，国际能源署10日晚些时候召开成员国特别会议，提议释放历史上最大规模的石油储备，以应对当前石油供应紧张，预计与会方将在11日就此作出决定。此前有消息称，一些美国官员建议联合释放3亿至4亿桶石油，约占国际能源署成员国石油储备的25%至30%。

美国能源部长克里斯·赖特10日在社交媒体发帖，称“美国海军成功护送一艘油轮通过霍尔木兹海峡”，但他稍后删除这条帖文。赖特的帖文进一步刺激油价下跌。美国白宫新闻秘书莱维特随后在记者会上说，美国海军目前没有护送任何油轮或其他船只通过霍尔木兹海峡。

拉皮丹能源咨询公司总裁鲍勃·麦克纳利表示，市场上现在有很多乐观预期，认为当前局势不会持久，霍尔木兹海峡的通行问题最终将得到解决。

美国利波石油咨询公司总裁安迪·利波说，虽然特朗普的表态提振了市场，但还需观望伊朗方面对特朗普的表态如何反应，以及“伊朗是否会在未来数小时攻击任何石油基础设施”。

由于市场观望伊朗局势，10日纽约股市三大股指小幅波动。收盘时，道琼斯工业平均指数较前一交易日下跌0.07%，标准普尔500种股票指数下跌0.21%，纳斯达克综合指数上涨0.01%。