首款国产抗癌药预计年内注册 纳扎尔巴耶夫大学主导研发

据他介绍，这款名为"DVC"的药物由纳扎尔巴耶夫大学旗下国家实验室研发，目前正处于临床试验最后阶段。

—该药物去年已顺利通过人体临床试验。目前，试验工作正在阿斯塔纳肿瘤中心继续进行，同时卡拉干达及其他地区的肿瘤中心也已参与其中，-努尔别克表示。

他解释称，项目进度延长主要是由于必须严格遵循国际标准。

—为完成药物注册，除满足国家标准外，还必须符合国际规范。为此，我们正在开展补充临床试验。此前相关工作已在阿拉木图完成，目前正扩展至阿斯塔纳及各地区。这项工作由科学与高等教育部、卫生部以及国家药品和医疗器械注册与鉴定中心联合开展，同时充分考虑了欧亚经济联盟的相关合规要求，-努尔别克补充道。

他指出，待所有临床试验结束后，该药物将正式提交注册申请。

—我们计划在今年年底前提交注册申请。待注册程序完成后，该药物将获准在各类医疗机构中投入临床使用，-他最后强调。

【编译：阿遥】