哈国电商年增33%投诉量攀升 海外平台未注册落户成维权难点

该部门在回应哈通社相关问询时表示，截至2024年底，哈萨克斯坦电子商务市场规模已达3.2万亿坚戈，同比增长33%。随着在线贸易的飞速发展，电商领域的消费者维权案件也呈上升趋势。目前，涉及该领域的消费者投诉已占总投诉量的约22%，其中约2%的投诉指向海外电商平台。投诉的主要内容包括：商品及卖家信息不透明、实物与描述不符、平台拒绝退货退款以及电信诈骗案件频发等。

分析指出，此类问题频发的主要原因在于海外电商平台（如AliExpress、Alibaba、TEMU、1688等）及其卖家在法律层面并未在哈萨克斯坦境内注册落户。

为了确保电子商务的透明度并强化法律根基，哈萨克斯坦目前正从以下核心方向开展工作：

一、制定消费者权益保护专项法案，引入一系列创新变革。

新规要求电子商务平台必须建立内部规则，并与卖家签署合同，以确保其履行消费者权益保护法规定的义务。这些规则涵盖了商品信息的真实性、质量保证、配送、退换货以及产品安全要求等内容。

同时，平台方必须提供投诉受理服务，并在发生违规交易时对卖家采取相应惩戒措施。此外，平台还有义务将交易及广告数据保留一年，并及时告知用户技术故障信息。目前，该修订案已通过马吉利斯（议会下院）一读审议。

二、在新实施的《税法典》框架下采取以下措施：

强化跨境监管：针对在国际平台上从事电商业务的外国公司，修订案加强了对其注册及履行纳税义务的透明度监管要求。若相关平台未能履行纳税义务，监管部门将有权决定封锁其互联网资源。

信息共享机制：明确了互联网平台所有者向国家收入机构（税务部门）提交商品销售、劳务服务及个人支付明细等信息的具体规则。

【编译：阿遥】