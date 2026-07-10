阅读热持续升温 哈国青少年图书馆藏书量突破700万册

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦文化和信息部表示，培养少年儿童阅读兴趣是国家文化、教育和信息政策的重要方向。目前，全国共有300余家少年儿童图书馆，馆藏图书总量超过700万册，固定读者超过170万人。

文化和信息部新闻处介绍，为激发少年儿童阅读兴趣，哈萨克斯坦持续推进图书馆现代化建设、馆藏资源扩充、出版业发展以及全民阅读推广等工作，不断营造良好的阅读环境。

数据显示，目前全国300余家为少年儿童提供服务的图书馆共收藏图书700余万册，固定读者数量已超过170万人。图书馆借阅情况表明，少年儿童对文学作品的阅读热情正逐年提升。

文化和信息部介绍，目前深受青少年读者欢迎的作品包括别尔德别克·索克帕克巴耶夫（Бердібек Соқпақбаев）的《我的名字叫科扎》（«Менің атым Қожа»）和《童年之旅》（«Балалық шаққа саяхат»），赛音·穆拉特别科夫（Сайын Мұратбеков）的《艾草的芬芳》（«Жусан иісі»），易卜拉欣·阿尔廷萨林（Ыбырай Алтынсарин）的《父与子》（«Әке мен бала»），以及穆赫塔尔·奥埃佐夫（Мұхтар Әуезов）的《灰狼》（«Көксерек»）。

据悉，2026年，哈萨克斯坦计划为全国图书馆新增4.2万册少年儿童图书，进一步丰富馆藏资源，让青少年读者接触更多当代和经典文学作品。

除图书馆外，儿童文学在图书市场同样受到欢迎。数据显示，今年以来，全国书店累计售出少年儿童图书超过20万册。

文化和信息部指出，阅读不仅有助于拓宽儿童视野、培养批判性思维、丰富知识储备，也能够激发他们对本国及世界文学的兴趣。培养热爱阅读的新一代，是提升国家智力水平和精神文化软实力的重要途径之一。