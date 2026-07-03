哈国青少年成图书馆主力读者 哈萨克语藏书占比接近42%

阅读需求的增长也体现在图书馆馆藏的不断充实上。过去一年，各类公共图书馆新增书籍90.65万册，其中哈萨克语书籍66.23万册。目前，哈萨克斯坦公共图书馆系统内的哈萨克语藏书量已达3030万册，占馆藏总量的41.7%。

在阅读偏好方面，文学作品始终占据读者的需求高地。文学、语言学及文学评论类书籍借阅量达5130万册，占借阅总量的57.6%。此类书籍也是图书馆新增藏书的主力军，过去一年新增相关出版物57.77万册，占全部新增藏书的63.7%。

公共图书馆的读者群体中，青少年占有显著比例。其中，15岁以下少儿读者175万人，青年读者138万人，成年读者240万人。

从地域分布来看，巴甫洛达尔州的读者比例位居全国首位，达47%；北哈州（45%）和西哈州（42%）紧随其后。

上述数据表明，公共图书馆在哈萨克斯坦国家文化教育空间中的地位正日益稳固。哈萨克语书籍需求的增长、文学作品的广泛普及以及青少年群体的积极参与，为哈萨克斯坦阅读文化的进一步发展奠定了坚实基础。