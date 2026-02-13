中文
    葡萄牙通过限制青少年使用社交媒体的法案

    哈萨克国际通讯社讯）据中新网综合葡萄牙卢萨社、《晨邮报》报道，当地时间12日，葡萄牙议会通过了限制16岁以下儿童和青少年访问在线平台和社交媒体的法案。

    据路透社报道，来自葡萄牙执政党社会民主党的法案起草者表示，这项措施对于保护儿童免受网络欺凌、有害内容以及不法分子的侵害是必要的。

    该法案以148票赞成、69票反对、13票弃权获得通过。

    卢萨社称，该法案要求通过数字移动密钥或“其他类似的适用系统”进行年龄验证，不仅适用于社交媒体，还适用于博彩平台以及任何可能损害儿童身心发育的在线中介服务。

    违反该法案的罚款金额根据企业规模而定，从2万欧元到200万欧元不等；个人违规的罚款金额则从1万欧元到25万欧元不等。

    《晨邮报》称，尽管各党派一致认同社交媒体对儿童构成风险，但在解决方案上存在分歧。目前，该法案仍需提交专门委员会进行详细讨论。

    近期，包括西班牙、希腊、英国和法国在内的一些国家，出于对社交媒体可能对儿童产生负面影响的担忧，正酝酿采取更严格的监管力度。此前，澳大利亚于去年12月成为首个禁止16岁以下未成年人访问此类平台的国家。

