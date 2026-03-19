联合国报告：每年仍有近500万儿童在5岁前死亡

由联合国儿童死亡率估算机构间工作组发布的《儿童死亡率水平与趋势》报告显示，尽管自2000年以来5岁以下儿童死亡人数已减少一半以上，但自2015年以来，死亡人数的下降速度已放缓60%以上。

报告的关键发现之一是，超过10万名1个月至5岁的儿童直接死于重度急性营养不良。

专家警告称，实际死亡人数可能更高，因为营养不良会削弱免疫力，增加患其他疾病的风险，而许多病例并未被记录在案。

传染病仍是主要威胁，全球前九大传染病造成五岁以下儿童死亡总数的43%。

出生后一个月起，疟疾、腹泻和肺炎等疾病仍是主要死因，特别是在疾病负担沉重的地区。

新生儿死亡目前占所有五岁以下儿童死亡人数的近一半，这反映出在预防出生前后死亡方面的进展较为缓慢。早产并发症以及分娩过程中出现的并发症是主要死因，感染也是重要原因之一。

地域差异依然显著。2024年，撒哈拉以南非洲占全球五岁以下儿童死亡总数的58%，南亚则占25%。

身处脆弱和受冲突影响地区的儿童，在五岁前死亡的风险几乎是其他地区儿童的三倍。

报告还指出，2024年共有210万名5至24岁的儿童、青少年和年轻人死亡。虽然传染病和外伤仍是低龄儿童的主要死因，但风险在青春期发生转变：自残是15至19岁女孩的首要死因，而道路交通伤害则是同龄男孩的首要死因。

报告强调，对儿童健康的投资仍然是最具成本效益的发展措施之一，疫苗、营养计划和分娩时的专业护理等行之有效的干预措施能够挽救数百万人的生命。