韩国前总统夫人金建希第二次受讯

金建希当天上午9时43分许乘车抵达独检组办公室所在的首尔钟路区KT大厦。独检组10时开始调查，主要就介选案进行讯问，上午调查于11时42分许结束。金建希下午2时30分许主要就操纵股价案接受讯问，在阅览讯问笔录后于下午4时37分许离开调查室。金建希实际受讯时长为3小时12分钟。

据悉，金建希在讯问过程中基本行使缄默权，时而回答“不知情”或“记不清”。独检组要求金建希将于20日上午10时到案受讯，但金建希方面以健康状况不佳为由表明无法到案之意。

金建希曾于12日因涉嫌《资本市场法》和《政治资金法》，以及《特定犯罪加重处罚法》规定的斡旋受贿罪被批捕，14日在羁押状态下首次到案接受调查。当时，独检组主要就介入案中涉及民调的疑点进行讯问，但金建希基本全程行使缄默权。

另一方面，被视为金建希一家人的“资金管家”金艺诚（音）当天也在羁押状态下首次到案受讯。他涉嫌侵吞自己参与创立并持股的租车公司IMS Mobility资金共33.8亿韩元（约合人民币1752万元）。“管家门”事件是指IMS Mobility涉嫌以不当手段从大企业等处获得184亿韩元投资。