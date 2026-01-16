韩国前总统尹锡悦涉内乱首案一审被判5年

据报道，首尔中央地方法院刑事审判第35合议庭当天就尹锡悦涉嫌妨害执行特殊公务、滥用职权妨害他人行使权利等罪名一案进行一审宣判。

审判庭认定大部分指控成立，并表示，被告人在受查过程中利用警卫处公务员阻止侦查机关经合法程序对其执行拘留令且试图毁灭证据，为了一己安危和私利，将公务员视为私人工具。为了扶正法治主义，应当从重处罚。

尹锡悦涉嫌2025年1月3日动员总统警卫处职员妨害高级公职人员犯罪调查处（公调处）针对尹锡悦执行拘留令；涉嫌在宣布戒严之前只召集部分国务委员开会讨论戒严事宜，剥夺其余9名国务委员行使审议戒严的权利，且向外媒传播虚假信息，删除加密电话通信记录；涉嫌在戒严解除之后补制相关文件并将此销毁。抛开带头发起内乱罪，尹锡悦还因涉嫌这些罪名，去年7月再被起诉。

在尹锡悦目前身陷8起刑事诉讼中，上述案件是第一个迎来宣判的案件。尹锡悦将继续就其余7起案件受审。其中最关键的尹锡悦涉嫌带头发起内乱案一审将于2月19日宣判。13日，尹锡悦就此案被独检组求判死刑。