韩国前总统因涉妨害执行公务等罪名被求刑10年

首尔中央地方法院刑事审判第35合议庭当天就尹锡悦涉嫌妨碍执行公务、滥用职权妨害行使权利一案进行最后一场审理，独检组提出上述量刑建议。具体来看，独检组就尹锡悦涉嫌妨害执行逮捕令建议判处其有期徒刑5年；就涉嫌侵犯国务委员审议权和议决权等权利、向外媒记者提供虚假信息、毁灭加密手机相关证据建议判刑3年；就涉嫌事后补制戒严文件建议判刑2年。

独检组检察官助理朴亿洙指出，被告人为隐瞒自身犯罪行为并使其合理化，将国家机关据为己有，构成重大犯罪。他批评称，被告人不仅未正视问题，反而轻描淡写地看待相关行为，甚至称“逮捕前总统是荒唐之举”，在调查和审理过程中未表现出任何反省或歉意，而是一味试图掩盖其违法性。

独检组方面还指出，韩国是民主共和国，一切权力来源于人民，总统权力也不例外。被告人曾以“改革帝王式总统制”为名，将总统办公室从青瓦台迁至龙山区，但在行使权力过程中却完全无视总统权力制衡机制。被告人从自身利益出发实施相关行为，严重破坏国家法治秩序，也给曾经信任并选举其为总统的国民造成了巨大伤害。即便如此，被告人在侦查和审判过程中仍反复主张戒严的合理性。

独检组强调，有必要通过严肃追责，修复因被告人行为而受损的宪法秩序和法治原则，防止最高权力者滥权的情况再次发生，切实贯彻“法律面前人人平等”的宪法精神。

尹锡悦当天身着深蓝色西装出庭，面色凝重，全程听取了检方的量刑意见，并就程序问题提出异议。据悉，法院当天将会确定宣判日期。此前，法院已预告拟于明年1月16日宣判。依据《内乱独检法》，一审判决须在提起公诉之日起6个月内作出。另由首尔中央地方法院刑事审判第25合议庭审理的带头发动内乱案预计最快可于1月初结束辩论程序，并于2月作出一审判决。