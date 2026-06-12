韩国前总统尹锡悦被判有期徒刑30年

首尔中央地方法院刑事审判第36合议庭当天开庭宣判，认定尹锡悦一般利敌罪和滥用职权妨害他人行使权利罪成立，并作出如上判决。与尹锡悦一同被起诉的前国防部长官金龙显和前国军防谍司令部司令吕寅兄分别被判处有期徒刑30年和15年。

尹锡悦刑量与负责调查该案的独立检察组（独检组）给出的量刑建议相同，金龙显刑量则重于独检组提出的25年量刑建议。

法院认定，尹锡悦等人于2024年10月指示军方向朝鲜平壤渗透无人机，企图刺激朝方采取军事行动，为宣布紧急戒严制造借口。

法院称，被告人试图通过军方“心理战”刺激朝方发起挑衅并制造国家安全危机，由此给国民和军队带来人身与财产安全风险，将国家军力用于图谋私利，造成不必要的军力损失，妨害军方正常执行任务。法院还指出，无人机作战不仅暴露了韩军战力，还导致朝军加强戒备，给国家军事利益造成损失。

法院认定尹锡悦等人在指示相关作战过程中滥用职权。法院指出，被告人不顾《宪法》规定的国军使命动员军力，而军人没有义务服从相关命令。也就是说，被告人滥用职权指使军人执行职责范围之外的事项。

法院表示，尹锡悦自认为，为了自身政治利益可随意行使国军统帅权和戒严权，并批准相关作战，却冤枉对该作战毫不知青的人员，错怪国家安保室长等人未及时汇报。