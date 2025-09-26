巴勒斯坦建国承认浪潮再起：西方多国跟进，国际格局悄然转变

在联合国大会第80届会议期间，法国、卢森堡、马耳他、摩纳哥、安道尔、圣马力诺和比利时等国正式承认巴勒斯坦国。此前，加拿大、澳大利亚、葡萄牙和英国也已表态支持。这一连串行动标志着巴勒斯坦支持浪潮达到近年新高。

目前已有近160国承认巴勒斯坦

截至目前，巴勒斯坦作为主权国家已获联合国193个成员国中的近160个承认，占比达81%。此外，天主教会的圣座及梵蒂冈——联合国观察员——也给予了承认。

巴勒斯坦独立于1988年11月15日在阿尔及尔首次宣告，当时由巴勒斯坦解放组织主席亚西尔·阿拉法特提出。阿尔及尔成为首个承认巴勒斯坦的国家，随后非洲、亚洲、拉丁美洲及阿拉伯世界数十国纷纷跟进。

英国决定引发广泛关注

英国的表态尤为引人注目。这一决定时隔《贝尔福宣言》逾百年——该宣言为巴勒斯坦地区建立“犹太人民族家园”奠基——以及以色列在英国托管期成立77年后做出。

英国首相基尔·斯塔默在视频致辞中表示：“面对中东地区日益加剧的惨剧，我们采取行动，以维护和平前景及‘两国方案’的实现。”

承认将为巴勒斯坦带来何种影响？

据半岛电视台分析，此类承认提升了巴勒斯坦的国际地位，使其能够开设享有完整外交特权的使馆、签署贸易协定、在国际组织中获得更多支持，并向国际刑事法院提起诉讼。

不过，专家提醒，单纯承认无法立即遏止军事行动或结束以色列占领。

“承认只是起点，而非终点，”国际调解集团总监马丁·格里菲思指出。他强调，各国政府需进一步提供人道援助、缓解封锁，并改革巴勒斯坦机构，使其具备有效治理能力。

以色列与美国立场强硬

以色列对这些新动向反应激烈。联合国以色列常驻代表丹尼·达农斥责巴勒斯坦峰会为“马戏团”，称承认“奖励恐怖主义”。总理本雅明·内塔尼亚胡重申，巴勒斯坦国“绝不可能”建立。

美国同样持强硬态度。华盛顿一贯阻挠巴勒斯坦获得联合国正式会员资格。

美国长期表示，将在巴勒斯坦人与以色列就“两国方案”达成协议后承认巴勒斯坦——即在以色列旁建立包括约旦河西岸、东耶路撒冷及加沙地带的巴勒斯坦国。

直到最近，主要欧洲大国也持此观点。但自2014年以来，此类谈判已停滞，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡公开宣称“巴勒斯坦国永不存在”。

去年，内塔尼亚胡曾表示，以色列须掌控约旦河以西全境安全——这正是未来巴勒斯坦国所需领土。

无论多少国家承认巴勒斯坦，其加入联合国仍需安理会批准，而美国拥有否决权。

为何部分国家仍未承认？

未承认巴勒斯坦的国家认为，冲突尚未最终解决。20世纪90年代启动的和平进程早在2014年华盛顿谈判破裂前已陷入停滞。边界、耶路撒冷地位及难民命运等核心问题仍悬而未决。

局势复杂化还源于领导权缺失：约旦河西岸由法塔赫控制，加沙地带由哈马斯掌控，自2006年以来未举行选举。

2023年10月7日事件后，国际社会一致认为哈马斯不应继续管理加沙，但谁接管仍无定论。

事实上的主权

巴勒斯坦享有广泛国际承认，在海外设有外交机构，其代表队也活跃于国际体育赛事，包括奥运会。

全球巴勒斯坦外交使团由巴勒斯坦民族权力机构管理，该机构获国际社会认可为巴勒斯坦人民的代表。

然而，由于与以色列冲突持续，巴勒斯坦缺乏国际共识的边界、首都及军队。

以色列占领约旦河西岸导致，90年代奥斯陆协议后成立的巴勒斯坦民族权力机构无法完全掌控领土和民众。

总部设在拉姆安拉的巴勒斯坦民族权力机构由总统马哈茂德·阿巴斯领导，根据与以色列协议，在部分被占西岸地区行使有限自治权。它发行巴勒斯坦护照，并管理医疗和教育系统。

2007年短暂武装冲突后，哈马斯掌控加沙，驱逐阿巴斯法塔赫势力。此后，加沙由哈马斯管理，尽管巴勒斯坦民族权力机构仍支付当地许多公务人员的薪资。法塔赫及权力机构至今仅在西岸保有实权。

国际支持进入新阶段

截至2025年9月底，正式承认巴勒斯坦的国家已接近160个。西方世界的这一新承认浪潮反映国际格局变化：以往支持主要来自亚洲、非洲和拉美国家，如今欧洲及盎格鲁-撒克逊国家也加入其中。

专家指出，承认虽无法直接化解冲突，但能加大对以色列及其盟友的外交压力，为巴勒斯坦开辟新国际空间，并保持“两国方案”在议程上的活力。

