国情咨文：将全面落实地方官员直选

托卡耶夫总统在国情咨文中指出，自他首次提出建设一个“倾听人民声音的国家”概念以来，已经过去了五年的时间。

如今的哈萨克斯坦，已经顺利的实现了重塑社会公众与权力机构之间互动文化的目标。一些有效的反馈机制和各种对话平台已经出现，公务员直接与公民沟通已成为常态。

- “倾听人民的声音”理念塑造了公务员的新行为模式。他们开始负责任、主动、透明、高效地工作。然而，为了进一步提高这种对话的质量，所有人都必须诚实、公正，在法律范围内行事，并对承诺和行为负责。- 托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，在这一进程当中，民粹主义者如何断章取义、夸大事实、扭曲真相，将攸关人民利益的事务转移到自己个人利益之上的行为，也被众人所目睹。国家元首强调指出，这种民粹主义行为，与民主制度的目的是背道而驰的。

托卡耶夫总统表示，有必要形成一个统一工作生态系统，用于审查来自公民的申请，这一点非常重要。这样的系统可以准确了解人们的需求和要求。国家机关应更加重视对公民诉求的分析，以改进工作。

国家元首在国情咨文中还指出，哈萨克斯坦国民最近几年呼声最高的一个民主化诉求——地方行政长官直选体系——已经顺利实现。

- 2021年，我们完成了乡级行政长官（译注：哈国基层行政单位）的直选。自那时起，已经通过直选方式选出了2500多名乡级行政长官，占全国乡级行政长官总数的90%。剩余的那部分，也将在现任官员的任职期满后，进行直选来选出民众认可的新人。新当选的这些官员当中，60%都是首次参与公共管理事务。他们来自各行各业，来自不同的党派。平均年龄为46岁。人民通过自己的选票，对基层管理人员的构成进行了一次全面的更新。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，通过乡级行政长官直选的有效经验，哈萨克斯坦在去年开始了首次县（区）级和州级重要城市行政长官的直选，共有45名行政长官通过这一新的选举方式获得了任命。

- 我们深入研究了选举结果和当选行政长官们的工作成绩。根据研究的结果，我们做出了一个决定：从明年开始，我们将全面实行各级别行政长官的直选。也就是说，从今往后，县（区）级以及州级重要城市的行政长官，将全部通过直选方式任命。- 托卡耶夫总统说。

总统强调，全面实现地方官员的直选，是政治体制改革的又一重要举措。

- 政治改革不是一次性的运动。只要这是国家发展所需要的，那么改革将会以这种方式继续下去。- 托卡耶夫总统说。

【编译：木合塔尔·木拉提】