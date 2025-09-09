别克帖诺夫：总统国情咨文将为哈萨克斯坦创新发展注入强大动力

总统在题为《人工智能时代的哈萨克斯坦：关键问题及其通过彻底数字化转型的解决方案》的国情咨文中，提出了加快国家数字化转型和创新发展的战略任务。

总理别克帖诺夫在会上表示，总统的国情咨文将为哈萨克斯坦的快速创新发展提供强劲推动力。他指出：

- 哈萨克斯坦的未来与科技进步紧密相连，总统明确提出，要在三年内将哈萨克斯坦建设成为全面数字化国家，这是一个战略性任务。

据总理介绍，大规模数字化以及人工智能技术的积极应用，将为建立现代化的国家治理体系创造条件。总统强调，数字化方法将使国家治理体系更加符合公民利益，并显著提升其公开性和效率。同时，这也将与经济多元化相结合，推动哈萨克斯坦经济的全面现代化，并增强国家在全球舞台上的竞争力。

- 政府将集中全部力量，迅速落实国情咨文中提出的各项任务。 - 别克帖诺夫补充道。

在会议上，多位部长就各自领域落实国情咨文的措施进行了汇报。出席发言的官员包括：

政府副总理兼国家经济部长赛热克·朱曼哈林；

数字发展、创新和航空航天工业部部长扎苏兰·马迪耶夫；

工业和建设部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫；

能源部部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫；

农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫；

交通部副部长马克萨特·卡里阿克帕罗夫；

水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫；

劳动和社会保障部部长斯维特拉娜·扎克珀娃；

教育部部长哈尼·比森巴耶夫；

科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克；

旅游和体育部部长叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫；

卫生部部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃。

【编译：达娜】