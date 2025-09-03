国情咨文落实：哈萨克斯坦加大对农业科研投入

依托国家农业科研教育中心，正在推进建设一个融合教育、科研与商业的农业科技枢纽。目前，该枢纽已汇聚33家机构，包括高校、科研院所和实验性农场，为科研成果转化和农业现代化发展提供坚实基础。

农业科研资金支持日益制度化。2025年，国家农业科研教育中心的基本拨款增加26亿坚戈。2024年至2026年，每年还将为专项科研项目提供96亿坚戈，用于实施覆盖畜牧业、种植业、农产品加工、兽医以及有机农业等领域的长期科研计划。这将为农业全链条的技术提升提供保障。

近年来，科研基础设施建设与国际合作得到了特别重视。自2024年起，哈萨克斯坦与中国合作设立了生物安全实验室和粮食品质检测实验室。2025年6月，新的有机产品认证中心和符合国际卫生及兽医标准的食品安全实验室相继投入使用。这些机构不仅能够检测农产品中的农药残留、真菌毒素、重金属和抗生素，还为引入“绿色”生产标准创造了条件。

随着科研资金的持续增长和国际合作的深入，哈萨克斯坦农业科学正加快迈向现代化和国际化，为提升农业生产效率、保障食品安全和推动可持续发展提供强有力支撑。

【编译：达娜】