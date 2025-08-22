国情咨文落实：国道路况改善至93%

截至2025年，全国范围内新建和维修的公路总里程已超过1.3万公里，其中7000公里为中修工程。

目前，杰兹卡兹甘—彼得罗巴甫尔、穆克尔—库勒萨热、乌拉尔—阿特劳等道路段施工正加紧进行。中部—西部公路、阿克托别—乌勒海森段、卡拉干达—杰兹卡兹甘段，以及萨热阿尕什、鲁德内、奇姆肯特环线等项目也已陆续启动。哈勒巴套—麦卡普恰盖公路已进入收尾阶段。

为加强超载治理，哈萨克斯坦已启用60个自动化称重站，预计到2025年底将增至220个。

—我们高度重视交通领域的数字化转型。电子票务、数字化调度、预测性维护和智能交通系统正在逐步推广应用。-交通部副部长马赫萨特·哈里阿赫帕若夫表示。

哈萨克斯坦国家公路公司（ҚазАвтоЖол）20日发布消息称，全国高速公路电动汽车充电站网络建设工作仍在继续。迄今为止，国内国道已建成43座现代化快速充电站。

【编译：阿遥】