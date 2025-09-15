今日召开政府会议 讨论总统国情咨文落实计划

首先，部长们将审议哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2025年国情咨文落实计划草案。

随后，他们将讨论确保道路交通和行人安全的问题。会后，内务部副部长伊戈尔·列佩哈将在新闻发布会上回答媒体提问。

值得注意的是，在9月9日召开的政府会议上，已就落实托卡耶夫总统国情咨文《人工智能时代下的哈萨克斯坦：当前任务及通过数字化转型解决方案》展开讨论。

当时，政府副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林指出，政府已明确若干具有发展前景的方向，以打造具备全球竞争力的高附加值出口型产业。这些领域包括汽车制造、铁路机械制造、化工与石油化工、矿产资源补充（涵盖稀有金属）以及农产品加工。

数字发展、创新和航空航天工业部部长扎苏兰·马迪耶夫表示，政府正在为中小学生和大学生推出TUMO、明日学校、AI Sana和AI OLYMP等项目，以及“AI日”倡议。面向公务员的AI Qyzmet项目已投入运行，AI Corporate项目也将在准国有部门启动。同时，针对大众的在线课程和加速器项目（包括Tech Orda、Qazqoders和Yandex课程）已对外开放。

卫生部部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃介绍，为落实总统国情咨文、提升医生地位与社会保障，卫生部建议各州州长与“家庭银行”合作，在2026年前，尤其是在医疗人才紧缺的地区，为医生提供住房。

劳动和社会保障部部长斯韦特兰娜·贾克普娃表示，政府正依托人力资源发展中心建立一个专门研究移民流动的分析机构。同时，Migration.Enbek.kz门户网站已投入使用，该网站可实现国内外劳动力流动业务的自动化处理，包括外国劳工管理以及获得血亲同胞登身份人员登记备案。

科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克介绍，AI-Sana项目正在推进，其目标是教授学生在经济各领域应用人工智能的方法，并培养他们的创业与创新能力。该项目分为四个阶段实施。

旅游与体育部长叶尔博尔·梅尔扎博索诺夫则指出，为推动旅游业发展，政府正在完善相关法律。

—各级政府获得了在居民区以外区域（包括国家公园）建设旅游基础设施的权限。我们正在考虑为农民提供在农田上建造简易建筑和低层酒店、发展农业旅游的机会。-他说。

农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫表示，到2030年，哈萨克斯坦牛的数量将达到1200万头，羊的数量将增至3000万只。他补充称，政府将通过银行在以下方面吸引资金：

将5%的优惠贷款扩大到商品农场、家禽养殖场等领域； 提供“长期”优惠融资，用于购买优质农用牲畜； 通过“达慕”（Damu）机构实施担保机制，并将覆盖率提高到80%。

会议最后，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫向各部门下达了具体指示。

—正如总统所指出的，国家治理体系中的数字化方法将确保其符合公民利益，大幅提升透明度和效率。大规模数字化与经济多元化相结合，将推动全面现代化，并使哈萨克斯坦在国际舞台上更具竞争力。政府将尽全力，迅速落实国情咨文中提出的各项任务。-他强调。

【编译：阿遥】