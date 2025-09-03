国情咨文落实：畜牧业占哈萨克斯坦农工综合体总产值约40%

据总理官网消息，作为保障国家粮食安全的重要战略产业，畜牧业目前约占农工综合体总产值的40%。

2025年1月至7月，畜牧业产值同比增长3.4%，接近2万亿坚戈。其中，肉类产量增长2%，达到60.88万吨；牛奶产量增长6.5%，达225万吨。牲畜和家禽数量也在稳定增加：牛8.7百万头（+0.3%），马4.6百万匹（+6.7%），骆驼30万头（+3.9%），家禽4800万只（+6.6%）。与此同时，绵羊数量下降3.7%，为2110万只。

2025年前五个月，牛肉出口量增长2.5倍，达1.23万吨；羊肉出口增长2.6倍，达9200吨；首次实现猪肉出口797吨。这些成果表明，国产肉类产品竞争力不断提升，并在国际市场上需求旺盛。

哈萨克斯坦农业部长阿依达尔别克·萨帕若夫指出，政府为肉牛养殖业提供年利率5%的优惠贷款，总额达500亿坚戈。今年还拨款440亿坚戈，用于支持加工企业流动资金的优惠信贷。同时，政府实施贷款担保机制，可为农户提供最高达贷款金额85%的担保，以解决抵押品不足问题。

总体来看，哈萨克斯坦畜牧业正保持稳定发展：国内生产规模不断扩大，出口潜力持续增强，新的支持机制逐步落地，并在世界级产业集群建设上取得进展。这一领域正逐渐成为推动整个农工综合体发展的核心增长点。

【编译：达娜】