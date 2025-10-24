18:54, 24 10月 2025 | GMT +5
过去30年哈萨克斯坦经济实际增长4.4倍
（哈萨克国际通讯社讯）在共和国日之际，哈萨克斯坦国家统计局公布自独立以来社会经济增长的指标。
数据显示：
- 经济实际增长4.4倍（与1994年相比，2024年增长4.4倍）；
- 人均GDP从735.9美元增长至14444.6美元。根据世界银行的计算方法，哈萨克斯坦已跻身中上收入国家行列；
- 就业人数从2001年的670万人增长至2024年的920万人。
对外贸易和商业环境
- 对外贸易额增长了16倍，从1995年的91亿美元增至2024年的1421亿美元；
- 1995年至2024年间，出口额增长了15.4倍，达到817亿美元，贸易伙伴数量从146个国家增至195个国家；
- 自2005年以来，活跃经营的企业数量增长了4倍，达到200万家；
- 中小企业在GDP中的占比从2005年的10.5%增至2024年的38.9%。
社会领域
- 人口从1991年的1640万人增加到2025年的2040万人；
- 出生率从1999年的每千人14.57人增加到2024年的18.15人；
- 预期寿命增加10年，从1994年的64.9岁增加到2024年的75.44岁。
基础设施
- 投入使用的住房面积从1994年的230万平方米增加到2024年的1910万平方米；
- 人均住房供应水平从2001年的16.3平方米增加到2024年的24.5平方米；
- 自1994年以来，已新建公路超过1.1万公里，铁路超过5.2万公里；
- 过去30年，已建成2000多所学校；
- 城镇化水平从1994年的55.7%增加到2024年的63%。
【编译：小穆】