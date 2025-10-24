中文
    过去30年哈萨克斯坦经济实际增长4.4倍

    哈萨克国际通讯社讯）在共和国日之际，哈萨克斯坦国家统计局公布自独立以来社会经济增长的指标。

    Қазақстанның экономикалық дамуы
    Фото: Ұлттық статистика бюросы

    数据显示：

    - 经济实际增长4.4倍（与1994年相比，2024年增长4.4倍）；
    - 人均GDP从735.9美元增长至14444.6美元。根据世界银行的计算方法，哈萨克斯坦已跻身中上收入国家行列；
    - 就业人数从2001年的670万人增长至2024年的920万人。

    对外贸易和商业环境

    - 对外贸易额增长了16倍，从1995年的91亿美元增至2024年的1421亿美元；
    - 1995年至2024年间，出口额增长了15.4倍，达到817亿美元，贸易伙伴数量从146个国家增至195个国家；
    - 自2005年以来，活跃经营的企业数量增长了4倍，达到200万家；
    - 中小企业在GDP中的占比从2005年的10.5%增至2024年的38.9%。

    社会领域

    - 人口从1991年的1640万人增加到2025年的2040万人；
    - 出生率从1999年的每千人14.57人增加到2024年的18.15人；
    - 预期寿命增加10年，从1994年的64.9岁增加到2024年的75.44岁。

    基础设施

    - 投入使用的住房面积从1994年的230万平方米增加到2024年的1910万平方米；
    - 人均住房供应水平从2001年的16.3平方米增加到2024年的24.5平方米；
    - 自1994年以来，已新建公路超过1.1万公里，铁路超过5.2万公里；
    - 过去30年，已建成2000多所学校；
    - 城镇化水平从1994年的55.7%增加到2024年的63%。

    【编译：小穆】

