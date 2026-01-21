哈议员呼吁通过《粮食安全法》夯实农业发展法律基础

—哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在第五届国家库鲁尔泰大会上的重要讲话，深刻阐明了国家发展进入新阶段的战略方向，并为未来发展提出了清晰而负责任的指引。此前，国家元首作出的一系列决策在恢复社会公平和经济稳定方面取得了明显成效，也进一步凝聚了社会共识。我们在深入地方、同农牧民面对面交流时，能够真切感受到劳动群众对未来的期待，-他在质询中说。

岱拉巴耶夫同时指出，在欧亚经济联盟框架下，部分成员国对农产品实行补贴政策，对哈萨克斯坦本土农产品加工业形成冲击，导致其竞争力有所削弱，并已对国家粮食安全构成现实风险。

—尽管我国具备良好的农业资源禀赋，但关键农产品的进口依赖问题仍未得到根本解决。加工业发展滞后、仓储和物流体系薄弱，以及缺乏长期、价格公平的销售机制，正在逐步演变为行业的系统性问题，对农村经济的可持续性造成影响，-他表示。

岱拉巴耶夫强调，在全球气候变化、水资源短缺、地缘政治不稳定以及物流链中断等多重因素叠加的背景下，粮食安全问题已变得前所未有地紧迫。国家不能仅依赖行业规划或临时性措施，而必须夯实法律基础。

—在这一背景下，由阿吾勒党党团发起的《粮食安全法》草案，正是顺应时代需求的立法举措，-他强调。

据岱拉巴耶夫介绍，该法案主要旨在：

——将粮食安全确立为国家战略优先方向；

——建立有效的国内市场保护机制；

——为本土农业生产者提供系统性政策支持；

——通过法律手段消除生产、加工、储运和销售各环节之间的结构性失衡。

—这部法律并非一般性的政策文件，而是一项着眼长远、旨在稳住农村、保护农牧民利益并实现国家食品自给自足的战略决策。它与国家元首在国家库鲁尔泰大会上提出的建设“公正经济”和“富强国家”的理念高度契合，-岱拉巴耶夫总结道。

【编译：阿遥】